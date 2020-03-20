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Fener çift koldan

Fener çift koldan
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına hız veren ekibi Alanya’dan Caulker, İnter’den de Asamoah ile ilgileniyor.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oyna-yacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transferde çalışmalarını çift koldan yürütüyor. Sarı-lacivertliler, ilk önce savunmaya takviye yapmayı planlarken prensip anlaş-masına varılan İnter'li sol bek Kwadwo Asamoah'ın ardından ikinci isim Alan-ya'da forma giyen Steven Caulker oldu. Bu sezon 15 lig maçında forma giyen İngiliz stoper ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen Kanarya transferi büyük bir titizlikle sürdürüyor.

BENİ KURTARIN!

Bu arada İnter'li Asa-moah kendisiyle transfer görüşmelerini yürüten sarı-lacivertli kurmaylara mesaj yolladı. Asamoah'ın, "Beni kurtarın. Türkiye'ye gelmek istiyorum. İtalya'da korkunç bir ortam var. Evden çıka-mıyorum, market alışverişi yapmaktan bile korkuyo-rum" dediği bildirildi.Öte yandan teknik direk-tör arayışlarını sürdüren F.Bahçe'de yönetim, ibreyi bir kez daha Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a çevirdi. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen genç teknik adam Erol Bulut ile tekrar görüşülece-ği ifade edildi.

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