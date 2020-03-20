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Haberler Spor Fırtına, gurbette de zirveye kuruldu

Fırtına, gurbette de zirveye kuruldu

Fırtına, gurbette de zirveye kuruldu
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 53 puanla rakibiyle zirveyi paylaşmaya devam eden Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta tek yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir, Galatasaray ve DG Sivasspor gibi rakipleri içerisinde dış sahada en iyi performansa sahip olurken, deplasmanda çıktığı son 9 Süper Lig maçını ise kaybetmedi. Fırtına, hafta sonunda İzmir'de karşılaşacağı Göztepe'yi de yenerek zirve yarışından kopmamak istiyor.

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