Gelir kaybı 4 milyar

5 büyük lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 541 maçın durumu belirsizliğini korurken Premier Lig 1 milyar 250 milyon Euro ile zirvede.

Korona tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'deki kulüplerin toplam kaybının 4 milyar Euro olduğu açıklandı. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) korona virüs nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı.



541 MAÇTA BELİRSİZLİK YAŞANIYOR

Maç günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro. 5 büyük lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon Euro, Bundesliga'da 650-750 milyon Euro, Serie A'da 550-650 milyon Euro, Ligue 1 de 300-400 milyon Euro arasında kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Premier Lig zirvede

Premier Lig'in maç günü kaybının 170-180 milyon Euro, yayın geliri kaybının 700-800 milyon Euro ve ticari kaybının 250-350 milyon Euro olduğu kaydedilirken toplam kayıp 1.150-1.250 milyon Euro'ya geliyor. La Liga'nın maç günü kaybı 150-170, yayın geliri kaybı 500-600 milyon, ticari kaybı 150-200 milyon ile 800-950 milyon Euro'yu buluyor. Bundesliga'nın maç günü kaybı 130-140 milyon, yayın geliri kaybı 300-400 milyon ve ticari kaybı 200-250 milyon ile birlikte 650-750 milyon Euro'ya ulaşıyor.