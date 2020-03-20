Golcü sancısı

I Süper Lig’de istikrarsız sonuçlar alan İzmir temsilcisi, 2019-2020 sezounda hücum hattından sadece 3 gollük bir katkı alırken kaydedilen 31 golün 28’ine savunmadaki ve orta sahadaki oyuncuları imza attı.

Süper Lig'de 3 haftalık galibiyet hasretine erteleme maçında Ç.Rize'yi yenerek son veren Göztepe, golcülerden beklediği verime alamadı. 26 haftalık süreçte sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, golcülerden sadece Cameron Jerome sadece 3 golle skora katkı koyabildi.

EN GOLCÜ SERDAR

İzmir ekibinde sezon başından bu yana forvet hattında forma giyen Eren Derdiyok, Deniz Kadah, genç Ege Özkayımoğlu ve ikinci yarıda takıma dahil olan Wilczek henüz gol atma başarısını gösteremedi. Buna karşılık sarı-kırmızılıların defans ve orta saha oyuncuları gol yükünü omuzlayarak atılan 31 golün 28'inin altına imza attı. Savunmadan 8 gollük bir katkı gelirken, orta saha oyuncuları da toplam 20 gol kaydetti. Defans hattında görev yapan Alpaslan ve Berkan 3'er, Wallace Reis ve Borges ise 1'er gol atarken, orta saha oyuncuları Serdar 6, Halil 5, Castro, Soner ve Napoleoni ise 3'er kez rakip fileleri sarsma başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin son oynadığı Ç.Rize maçında da savunma oyuncusu Berkan ve kanat Napoleoni'nin golleri kritik 3 puanı getirmişti.

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