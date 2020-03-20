Goller yerlilerden

TFF 1. Lig’de Ekol Göz Menemenspor’un 28 maçta attığı 32 golün 29’unu yerli oyuncular attı. Yabancılardan tek gol Sikiru’dan geldi.

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'u ligde yerli futbolcuları sırtladı. İzmir ekibi şu ana kadar oynadığı 28 maçta 32 gol atarken, bu gollerden 29'unu yerli oyuncular kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin sezon başından beri kadrosunda yer alan 8 yabancı oyuncudan sadece Sikiru gol atma başarısını gösterdi. Menemen'de Mehmet Boztepe 5, Mustafa Çeçenoğlu, Hüseyin Çolak ve Ali Özgün 4'er, Taşkın Çalış ile Tayfun Aydoğan 3'er ve Ercan Coşkun, Ali Keten, Murat Elkatmış, Özkan Yıldırım, Halil İbrahim ve Samed Ali Kaya da 1'er kez fileleri havalandırdı. Özellikle son haftalarda büyük bir çıkış içinde olan Mehmet Boztepe ligde attığı 5 gol ve yaptığı 3 asistle Ekol Göz Menemenspor'un en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli ekibin yabancılarından Nijeryalı Sikiru ise 1 gol atabildi.

SİFTAH YAPAMADILAR

Devre arası takımdan ayrılan yabancı oyunculardan Diakete ve İbrahim Sangere'nin yanı sıra mevcut kadroda yer alan Selmani, Jasmin Trtovac, David Domgjoni, Henri Onoka ve İbrahim Akanbi Rasheed ise henüz sarı-lacivertli formayla gol atma başarısını gösteremedi. Bu arada Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, ligde 6 maçtır kazanamadıklarını ve bunu tersine çevirmek istediklerini ifade etti. Takımının ilk yarıda çok iyi bir performans gösterdiğini bunu ikinci yarıya taşımakta zorlandıklarını belirten genç teknik adam Laleci, "İnişli çıkışlı maçlarımız oldu. iyi oynadığımız karşılaşmalarda da istediğimiz sonuçları elde edemedik. Futbolcularımız hedefe ulaşmak konusunda çok istekli davrandı ama gerisini getiremedik. Daha iyi olmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ