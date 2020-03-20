Kızı için takım kurdu

Pamukkale Üniversitesi Gençlik’in kapanmasının ardından 2015’te kulübü kuran Karabuğa, 4 yıldır eşiğinden döndükleri 2. Lig’e çıkmakta çok kararlı.

Denizli'yi Kadınlar 3. Ligi'nde başarıyla temsil eden ve 3. Grup'ta lider durumda bulunan Horozkentspor'un başkanı Kamil Karabuğa, futbolcu kızı Sude Karabuğa sayesinde kulüp kurup, başkanlığa soyundu. Yıldız kızlarda 2, genç kızlarda 1 kez olmak üzere 3 kez Türkiye Şampiyonu olarak Denizli'nin adını ülke çapında duyurup büyük başarılara imza atan ve geçen sezon 2. Lig'in kapısından dönen Horozkentspor'da 5 yıldır başkanlık yapan Kamil Karabuğa ile kızı Sude'nin futbol aşkı, örnek oldu. Orta saha ve forvet hattında görev alan ve takımın en büyük kozu lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sude, babası Kamil Karabuğa'nın başkanı olduğu Horozkentspor'u şampiyon yapmak için uğraş veriyor.

'MAÇLARDA HEYECAN YAŞIYORUM'

Pamukkale Üniversitesi Gençlikspor maddi nedenlerden dolayı kapanınca Horozkentspor'u kurmaya karar verdiğini vurgulayan başkan Kamil Karabuğa, 4 yıldır eşiğinden döndükleri 2. Lig'e çıkabilmek için takım arkadaşları ile birlikte uğraş veriyor. 2015 yılının ekim ayında Horozkentspor'u kurduklarını belirten Kamil Karabuğa, "PAÜ Gençlikspor kapanınca, Horozkentspor'u kurup kızımı da takıma dahil ettim. 58 maçta 47 gol kaydeden Sude Karabuğa ile birlikte maç heyecanını birlikte yaşıyoruz" dedi.



KAMİL KARABUĞA

'AİLECEK FUTBOL SEVGİSİ'

Başkan Kamil Karabuğa, "Futbolu kızım sayesinde tanıdım. 8 yaşından bu yana futbolun içinde. Oynadığı PAÜ Gençlikspor takımı kapanınca, Horozkentspor'u kurduk. Başkanlıkta 5.sezonum. Takımdaki her futbolcu benim kızım gibi. Gol attığında Sude'den daha çok seviniyor, sakatlık yaşadığında 'Sakatlığı ciddi mi? Ne zaman sahalara döner' diye endişeleniyorum. Oğlum Ali, U-12'lerde 1 sezon futbol oynayıp bıraktı. Eşim Nihal'de kızım sayesinde futbolu sevdi. Horozkentspor'da şampiyonluklar yaşadık. Denizli'yi en iyi şekilde temsil ettik ama yarı finale kadar çıktığımız halde 2. Lig'e çıkmak bir türlü nasip olmadı. İnşallah bu sezon şeytanın bacağını kıracağız" dedi.



'Bu sezon başaracağız'

Play-Off statüsünü eleştiren başkan Kamil Karabuğa, seri başı sistemi olması gerektiğini savundu. Seri başı olmayan Play-Off maçlarında ufak bir hatanın bir sezonun emeğini alıp götürdüğünü belirten Karabuğa, "Örneğin, şu anda 2. Lig'de 2. sırada bulunan Dudulluspor'u gruplarda yenip, tekrar karşılaştığımız yarı finalde 1-1 berabere kalıp, penaltılarla elenmiştik. Statü gereği lider çıkan takımlar, ilk turda birbirleriyle oynatılmamalı" önerisinde bulundu. Sezon başı Kocaeli'den transfer teklifi aldığını belirten ve milli takım kampına da çağrılan ancak sakatlandığı için milli forma giymek nasip olmayan Sude Karabuğa ise, hedefinin öncelikle 1. Lig takımlarında oynamak, sonrasında ise ay-yıldızlı forma olduğunu dile getirdi.

SEBAHATTİN ALP