Neymar ve Silva ülkelerine gitti

Fransız ekibi PSG'nin futbolcuları Neymar ve Thiago Silva korona virüsün yaygınlaşmaya başladığı Fransa'dan ayrıldıkları ortaya çıktı. Ülkede futbol sezonu şimdilik iptal edilip ileri bir tarihe ertelenirken Paris Saint Germain kulübü, antrenmanlarını durdurduğunu açıklamıştı. İki oyuncunun durum daha kötüleşmeden ve ülke tamamen karantinaya alınıp, giriş-çıkışlar yasaklanmadan çıkış yaparak Brezilya'ya gittikleri bildirildi.

BARÇA'YA GİTMEK İSTİYOR

2017 yılında 222 milyon euroluk rekor fiyatla Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar'ın İspanya'ya geri dönme isteği biliniyor. Barcelona'ya transferi bir önceki transfer döneminde gerçekleşemeyen Neymar için Katalan ekibine gidişin mümkün olmayacağı, Barça'nın corona virüs nedeniyle küçülme kararı aldığı belirtiliyor. Nijerya'da maçlar 1 ay ertelendi Nijerya futbol liglerinde maçlar, korona salgını nedeniyle ertelendi. Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.