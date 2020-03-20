Tek yol şampiyonluk

TFF 1. Lig’de Süper Lig hesapları yapan Altay’da profesyonel şube başkanı Bozok, “Hocamız kaldı, 17 yıllık hasretimiz bitecek” dedi.

TFF 1. Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Altay'da profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig inançlarının günden güne arttığını söyledi. Camianın 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için çalıştıklarını, F.Bahçe ile görüşen teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın da takımda kaldığını ifade eden Bozok, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkanımız Özgür Ekmekçioğlu durumu konuştu. Bizim şu anda önceliğimiz Fenerbahçe'nin bu süreçteki tavrı nazikçeydi. Şu anda sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyoruz. Hocamız Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda" dedi.



TENEFFÜS JESTİNE JEST

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere yaptığı 40 dakikalık teneffüs jestine Altay'dan da jest geldi. Siyahbeyazlılar, 81 ilden 810 öğrenciyi futbol okullarına davet etti.