Trabzon’da Okay sesleri

Celta Vigo defterini kapatan Okay’ın sezon sonunda eski kulübüne dönme ihtimali bir kez daha ağırlık kazandı.

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu yuvaya geri dönüyor. Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sosyal medya hesaplarından kulübü Celta Vigo'yu birer birer takipten çıkarırken, tüm paylaşımlarını da sildi.

İSPANYA'DA ÇOK MUTSUZ

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabında sadece Trabzonspor ve Türk Milli Takımı formalı fotoğraflarını bıraktı. Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Okay Yokuşlu'nun sıkıntılı günler geçirdiği İspanya'dan ayrılıp sezon sonunda Trabzonspor'a imza atması bekleniyor. La Liga'da son 5 karşılaşmada forma giymeyen 25 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon sadece 4 maçta forma giyebildi.