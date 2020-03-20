Tüm ligler ertelendi

Korona virüs salgını sebebi ile sporun zirvesi dün Başkent Ankara’da toplandı. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ileri bir tarihe ertelendi.

Sporun zirvesi tüm dünyayı saran korona virüs tehdidi nedeniyle tedbirleri artırmak için dün Ankara'da bir araya geldi ve ligleri erteleme kararı aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile gerçekleşen toplantı 1.5 saat sürdü.

SÜRE ŞİMDİLİK BELLİ DEĞİL

Liglerin ertelenmesi ile ilgili görüşlerini açıklayan Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Bu kararı salgının mevcut durumunun güncellenmesi ve düşünülmesi konusunda değerlendirdik. Bu süreçte pek çok karar alındı ve bu kararlar çerçevesinde voleybol, basketbol ve futbol başkanımız ile birlikte bu kararları tekrar mütalaa ettik ve liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik" dedi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, henüz tarihlerin belirlenmediğine dikkat çekerken, nisan sonuna kadar maçların başlanmasının beklenmediğini belirtti.



Önce seyircisiz şimdi erteleme

Bilindiği üzere korona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz hafta ilk tedbir olarak lig müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. GEÇEN hafta sonu oynanan lig maçlarının ardından ise UEFA toplantısını bekleyen TFF yönetimi, ertelemeyi salı gününden bu yana gündeminde tutuyordu. Alınan kararın ardından maç planlamasıyla ilgili olarak ivedi bir çalışma gerçekleştireceği kaydedilirken liglerin ne zaman başlayacağına yönelik önümüzdeki günlerde bir toplantının daha olacağı bildirildi.



Tüm mağazalar kapatıldı

Korona virüs salgını sebebiyle üç büyük kulüp G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş dün bir adım attı ve taraftarlara yönelik lisanslı ürünlerin satıldığı mağazaları geçici olarak kapatma kararı aldı. Dün ilk olarak sabah saatlerinde G.Saray kulübü, sarı-kırmızılı kulübün ürünlerinin satışa sunulduğu GS Store'un virüs tedbirleri kapsamında kapatılacağını duyurdu. Daha sonra F.Bahçe kulübü Fenerium'un, Beşiktaş kulübü de Kartal Yuvası'nın kapatılacağını açıkladı. Açıklamada çalışanların haklarının korunacağı kaydedilirken mağazaların internet sitelerinden satışların devam edeceği belirtildi. Böylelikle tedbirler kapsamında ürün talebi halinde G.Saray taraftarları www.gstore.org, F.Bahçe taraftarları www. Fenerium.com ve Beşiktaş taraftarları da www.kartalyuvasi.com.tr adresinden hizmet almaya devam edebilecekler