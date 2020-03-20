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Haberler Spor Wilczek henüz siftah yapmadı

Wilczek henüz siftah yapmadı

Wilczek henüz siftah yapmadı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Göztepe'nin ara dönemde Danimarka ekibi Brondby'den renklerine bağladığı Kamil Wilczek, sarı-kırmızılı ekipte suskunluğa büründü. İlk yarıda Danimarka ekibi ile lig ve Avrupa'da zek, toplam 24 maça çıkıp rakip fileleri 20 kez sarsan Polonyalı futbolcu, İzmir'de 8 maçta henüz gol atma başarısını gösteremedi Ligde Konya, G.Antep FK ve Kasımpaşa maçında ilk on birde sahaya çıkan Wilczek, 310 dakika sahada kaldı. İzmir'de henüz beklenen peron formansını sergileyemeyen Wilczek ile teknik direktör İlhan Palut özel olarak ilgileniyor.

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