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Haberler Spor Yalçın Kayan ilk 11’e doğru

ilk 11’e doğru

Yalçın Kayan ilk 11’e doğru
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Göztepe'nin altyapısından yetiştikten sonra A takıma alınan Yalçın Kayan teknik direktör İlhan Palut'un yeni prensi oldu. Palut, orta sahada forma giyen futbolcuyu onbire hazırlıyor. Yeteneği ile dikkat çeken genç orta saha oyuncusu Kasımpaşa ve Rize önünde sonradan oyuna girerek toplam 46 dakika sahada kalırken futboluyla beğeni topladı. Palut'un özel olarak ilgilendiği genç futbolcuya Süper Lig'de kalan haftalarda daha uzun süre görev vermesi bekleniyor. Yalçın, 8'i lig, 6'sı kupa olmak üzere bu sezon toplam 14 resmi maçta 639 dakika sahada kaldı.

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