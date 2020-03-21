Alex’in heykeline maske taktılar

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncularından olan Brezilyalı Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline maske takıldı. Korona virüs salgını sebebiyle efsane futbolcunun heykeline maske takan taraftarların bu renkli hareketi, Brezilya'ya kadar ulaştı. Heykelinin maskeli halini Instagram hesabından paylaşan yıldız orta saha oyuncusu, maske için teşekkür etti. Maskeli Alex, dün sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 2004-2005 sezonunda F.Bahçe'ye transfer olan efsane futbolcu 2013 yılında sarı-lacivertli kulüpten ayrılmış ve oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olmuştu.