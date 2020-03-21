Altay’da herkes golcü

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altay'da her kes golcü. Ligde 28 hafta sonunda 43 puanla averajla 8. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip fileleri 36 kez havalandırırken bu gollere 11 farklı oyuncu imza attı.

EN GOLCÜ İSMİ PAİXAO OLDU

Portekizli gol kralı patentli Paixao'nun 17 golle gol yükünü omuzladığı İzmir ekibinde Putsila 5 kez fileleri sarsarken Kappel 3, Abdülkkerim, Yılmaz ve Tatos 2'şer, Murat Uslu, İbrahim Öztürk, Deniz, Kerim ile takımdan ayrılan Leandrinho da 1'er gol kaydetti. Liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından üç gün izne çıkan Altay, izin bittikten sonra Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak.