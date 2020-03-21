Altınordu’ya süper takip

Kırmızı-lacivertli ekibin genç orta saha oyuncusu Muhammet Mert için Süper Lig takımları Konyaspor ve Kasımpaşa teklif yapmaya hazırlanıyor.

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da orta saha oyuncu Muhammed Mert, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Kırmızı-lacivertli ekipte sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki on numarayı Konyaspor ve Kasımpaşa'nın takibe aldığı öğrenildi. Devre arasında da Muhammed için İzmir ekibine teklif yapan ancak mutlu sona ulaşamayan Konyaspor'un transfer için oldukça istekli olduğu öğrenildi. İkinci sezonunu geçirdiği Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun satışına, cazip bir teklif gelmesi haline onay verileceği öğrenildi. Gurbetçi oyuncu için Konya ve Kasımpaşa'nın yanı sıra sezon sonuna kadar başka ekiplerinde devreye girmesi bekleniyor.

YERLEŞKEDE KALMAYI SEÇTİLER

Muhammed Mert, kırmızı-lacivertli formayla bu sezon 27 mücadeleye çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Bu arada liglerin ertelenmesi nedeniyle futbolculara süresiz izin verildi. Gurbetçi futbolcular Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde kalmayı tercih etti.