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Haberler Spor At yarışları da ertelendi

At yarışları da ertelendi

At yarışları da ertelendi
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Türkiye'deki tüm spor müsabakaları ertelenirken dün de TJK denetiminde oynatılan at yarışları için aynı kararlar alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Herhangi bir tarih için şu anda düşüncemiz yok. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir. Virüsün seyrine göre yarışların ne zaman başlayacağı ile ilgili hareket edeceğiz" dedi. TJK e-bahis üzerinden yurtdışı yarışlara bahis oynatmaya devam edeceklerini bildirdi.

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