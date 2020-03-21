Belarus virüse rağmen liglerin starttını verdi

Korona virüs dünyada bütün ligleri durma noktasına getirirken, Belarus tüm tersi bir duruma imza attı. Salgına karşı tüm ligler durdurulurken, Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta yeni sezon açılışı yapıldı. 16 takımlı Belarus Premier Ligi oynanan iki karşılaşmayla başladı. Geçen sezonun ikincisi Bate Borisov deplasmanda Energytyk-BDU takımına 3-1 mağlup olurken, Shakhtyor Soligorsk evinde Torpedo BelAZ'a 1-0 yenildi. Son yapılan açıklamaya göre mücadeleler seyircili olarak oynanmaya devam edecek. Öte yandan Belarus Sağlık Bakanlığı, ülkede 51 kişide virüsün rastlandığını ve ölüm yaşanmadığını açıkladı.