Boateng sancısı

Beşiktaş’ın devre arasında renklerine bağladığı yıldız oyuncunun korona virüs nedeniyle ülkesi Gana’ya gitmek istediği öğrenildi

Ara transfer sezonunda Fiorentina'dan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Kevin Prince Boateng koronavirüs nedeniyle ayrılmak istediği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu ülkesi Gana'ya gitmek istediğini yönetime bildirirdi. Görüşmenin ardından oyuncunun tedirginliğini anlayışla karşıladığını aktaran siyah beyazlı kulübün yetkilileri, Gana'da riskin daha da fazla olduğunu, Almanya aktarmalı dahi olsa gitmesinin kendi sağlığı açısından sorun olabileceğini ve bu konuda isteksiz olduklarını oyuncuya iletti. Bu arada maçların ertelenmesiyle beraber futbolcuları eve göndererek karantina uygulamasına geçen Beşiktaş'ta, teknik ve sağlık heyeti tarafından oyuncuların ev hayatında da bir takım kurallar konulmuş durumda. Sergen Yalçın'ın kondisyoner Stefano ve yardımcı antrenörlerine, evde uygulanmak üzere özel bir program hazırlattığı ve bunu uygulamaları için futbolculara verdiği öğrenildi.