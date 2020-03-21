Denizlispor’da borç 43 milyon Euro oldu

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, kulübün mali yapısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı kulübü 57 milyon Euro borçla devraldıklarını, sonradan ortaya çıkan alacaklılarla rakamın 62 milyon Euro'ya çıktığını belirten Başkan Çetin, borcu 43 milyon Euro'ya düşürdüklerini açıkladı. Çetin, "Geçen yıl 138 milyon lira bağış topladık. Bunu bir daha yapabiliriz. TFF'den ve galibiyetten gelen paralarla döndürüyoruz. Aylık 1 milyon 40 bin Euro ödememiz var" diye konuştu.

BU SENE ACEMİLİK YAŞADIK

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda acemilik yaşadıklarını itiraf eden başkan Çetin, "Bizim üst sıralara oynayan ekiplerden ne eksiğimiz var? İddia ediyorum ki, Denizli'deki beraberlik birçok ilden daha iyi. Biz neden şampiyon olmayalım? Bursaspor zamanında bunu başardıysa biz de yapabiliriz" şeklinde konuştu.