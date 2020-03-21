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Haberler Spor Ekol Göz Menemen maçtan vazgeçmiyor

Ekol Göz Menemen maçtan vazgeçmiyor

Ekol Göz Menemen maçtan vazgeçmiyor
Giriş Tarihi: 21.3.2020

TFF 1. Lig'de başarılı bir grafik ortaya koyan Ekol Göz Menemenspor maçın son düdüğüne kadar ortaya koyduğu performansla büyük alkış aldı. Sarılacivertliler bu sezon rakip fileleri attığı 30 golün 12'sini son 14 dakikada kaydetti. İzmir temsilcisi sahaya çıktığı maçlarda 61 ve 75 dakikaları arasında 7 gol kaydetmeyi başardı. Ekol Göz Menemenpor bu sezon attığı gollerin 19'unu son yarım saate kaydetti. Sarı-lacivertliler, 1-15'te 4 gol, 16-30'da 2 gol ve 31-45'te 5 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Teknik direktör Cenk Laleci, "Böyle bir oyuncu grubu ile çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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