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Haberler Spor Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

'nda şüphesi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

21.03.2020, 13:05

Erkek 'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Erkek basketbol A takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında, bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır." denildi.

Belirtilerin tespit edilmesi sonrası, sağlık heyetinin duruma ivedilikle müdahalede bulunduğu kaydedilirken, "Takımımız, detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AA

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