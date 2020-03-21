Fener’in gözü İzmir’de

Fenerbahçe gelecek sezon teknik heyetini İzmir'de görev yapan teknik adamlardan oluşturmak istiyor. Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile görüşmelerini sezon sonuna bırakan sarı-lacivertli kulüp Türkiye'de altyapıda rol model olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ile de temasa geçti. Başarılı teknik adamı altyapının başına geçirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin kırmızı-lacivertli kulübün başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan müsaade almak için kolları sıvadığı öğrenildi.

YILDIZ ADAYLARINI PARLATACAK

İzmir kulübünün başkanından izin alınarak tecrübeli teknik direktör ile resmi olarak görüşüleceği öğrenilirken Kanarya bu sayede geleceğin yıldızlarını keşfe hazırlanıyor. Eroğlu ile birlikte altyapıdan çıkacak futbolcular A takıma çıkarılarak parlatılacak. Kanarya'nın Eroğlu ile yapacağı görüşmenin sonucu merakla bekleniyor.



Altınordu'da parlamışlardı

Geleceğin yıldızlarını keşfeden Altınordu, birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmış, teknik direktör Hüseyin Eroğlu da bu futbolculara şans vererek parlamalarına katkıda bulunmuştu. Roma forması giyen Cengiz Ünder ve Leicester City'den Çağlar Söyüncü Milli Takım'ın da değişmez oyuncuları olurken şu anda Trabzonspor'da görev yapan Erce Kardeşler ve Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer ile Barış Alıcı da dikkat çeken isimler arasında.



Başarıdan başarıya koştu

Antrenörlük kariyerine Bucaspor Futbol Akademi'de başlayan Hüseyin Eroğlu, 2007'de Türkiye ikincisi, 2010'da Nike Premier Cup Türkiye Şampiyonu ve Avrupa Grup 1'incisi olan Bucaspor Futbol Akademi U-15 takımının teknik direktörlüğünü yaptı. Eroğlu, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Bucaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulundu. 2012-13 sezonunda Altınordu FK'nun başına getirildi. Altınordu ile 2012-2013 sezonunda 3. Lig, 2013-2014 sezonunda ise 2. Lig şampiyonlukları yaşadı.