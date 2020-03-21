FFP ne olacak?

Dünyayı saran korona virüs tehlikesi ile birlikte tüm spor organizasyonları ve ligler birer birer ertelenirken, yaşanan süreçle ilgili UEFA'nın yol haritası da merakla bekleniyor. Türkiye'de de liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından maddi açıdan bir darboğaz yaşayacak olan kulüplerin sıkıntılı bir sürece girmesi Finansal Fair-Play'in ne olacağı yönündeki soruları da beraberinde getiriyor. Karşılaşmalar oynanmadığı için bir çok gelirden yoksun kalacak Türk kulüplerinin, Finansal Fair-Play kapsamında UEFA ile anlaşmaları bulunuyor.

TRAFİK KARIŞACAK

UEFA'nın bu çerçevede FFP konusunda düzenlemeye gidip kulüplerle görüşme trafiği yaşayacağı gelen haberler arasında. 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini incelemek adına Mali Kontrol Kurulu'nu kuran UEFA bilindiği üzere şartları yerine getirmeyen kulüplere gerekli yaptırımları uyguluyor. Uyarı, kınama, para cezası, men cezası, puan düşürme, UEFA gelirlerine el konulması ve kadro kısıtlaması gibi cezalar veren UEFA'nın yeni gelir-gider tablosuna göre kararlar alacağı öne sürüldü.



Kulüplere ağır cezalar kesmişti

UEFA, FFP konusunda hassas davranırken bu süreçte Türk kulüplerine de ağır cezalar kesmişti. FFP kuralları kapsamında şimdiye kadar Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor olmak üzere 5 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı. Yine geçtiğimiz Şubat ayında UEFA'nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye kestiği ceza da çok konuşulmuştu. UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City'nin 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.