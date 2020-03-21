‘Günlük hayatımı çok özledim’

İngiltere Premier Lig'de maçların ertelenmesiyle birlikte futbolcular evlerine çekildi. Bu futbolculardan biri de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu.

'MENAJER OLABİLİRİM'

Korona virüsünün etkileri hakkında konuşan İlkay, "Günlük hayatımı özledim. Futbolu, antrenmanları çok özledim. Maç öncesi gerginliği bile özledim. Çok zor bir durumdan geçiyoruz ama sağlığımız her şeyden önemli" diye konuştu.



Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ileride menajerlik yapabileceğini de belirten yıldız futbolcu, "Almanca, Türkçe ve İngilizceyi harika konuşuyorum. Ayrıca İspanyolca dersler alıyorum. İleride menajer olmak isterim. Zaten şu anda evde otururken sürekli menajerlik oyunu oynuyorum" açıklamasını yaptı.