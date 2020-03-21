KSK’de Erdoğan kaleye duvar ördü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da son 11 haftadır kaleyi koruyan Erdoğan Acar duvar ördü. Yeşil-kırmızılı ekibin 2 sezondur kalesini koruyan 21 yaşındaki eldiven, ligdeki son 11 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü. Genç kaleci, bu süreçte 9 karşılaşmada gole kalesini kapattı. Erdoğan, Karşıyaka'nın Play- Off hattına girmesinde önemli katkı koyan isimlerin başında. Bu sezon 6 hafta yedek kalan Erdoğan Acar 20 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Gelecek vaadeden kaleci bu sezon kalesinde toplam 16 gol gördü. Altı karşılaşmada görev yapan Mehmet de 7 gol yedi. Erdoğan Acar geçen sezon da sahaya çıktığı 37 mücadelede 37 gol yemişti. Karşıyaka'da üç günlük iznin ardından futbolcular kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürerek lige hazırlanacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ