Mariano yolcu

G.Saray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı oyuncunun ülkesinin takımlarından Flamengo kulübü ile el sıkıştığı öne sürüldü.

G.Saray ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı sağ bek Mariano'nun Flamengo ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Başarılı oyuncu Süper Lig'in tamamlandığı tarihten itibaren sözleşmesini aktif hale getirerek Rio De Janeiro ekibine transfer olacak. Mariano'nun ligin ilk yarısında Sarı-kırmızılılardan ayrılması planlanmıştı ancak ilişkin açıklamalarda bulunarak gelişmeleri doğrulayan ifadeler kullandı. Yıldız futbolcu, "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Galatasaray ile olan sözleşmemin sonuna geldim. İki ay kaldı fakat korona virüs nedeniyle nasıl olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SANGARE GÜNDEMDE

Şener Özbayraklı'yı da kadroda düşünmeyen Cim-Bom bu bölge için Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare'yi transfer etmek istediği biliniyor. Yıldız sağ bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak.