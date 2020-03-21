Mayıs bilmecesi

Tüm Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alınan Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Türkiye'de liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi yeni bir sorunu daha gündeme getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ligleri 27 Haziran'a kadar bitirmeyi planlarken, 31 Mayıs'ta serbest kalacak oyuncuların varlığı tüm kulüpler gibi Süper Lig ekibi Göztepe'yi de kara kara düşündürüyor.

15 OYUNCU BOŞA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekipte, kaleci Beto Pimparel'in yanı sıra Andre Castro, Atınç Nukan, Berkan, Jerome, Titi, Deniz, Mossoro, Kerem Atakan, Leo, Serkan, Napoleoni ve Reis ile birlikte kiralıklar Soner ve Serdar'ın da içinde bulunduğu toplam 15 futbolcunun sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor.



OPSİYONLAR BULUNUYOR

Sarı-kırmızılılar, federasyondan biten oyuncu sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir açıklama bekliyor. Jerome, Titi, Leo, Napoleoni, Mossoro, Deniz ve Atınç'ta sözleşme uzatma opsiyonunu elinde bulunduran İzmir ekibi, federasyondan gelecek açıklamaya göre hareket edecek.



Beto Pimparel seferberliği

Sarı-kırmızılı yönetim Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan teklif alarak sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünen file bekçisi Beto Pimparel'i 1 yıl daha takımda kalması için iknaya çalışıyor. Beto ile görüşmeleri belirli bir noktaya getiren sarı-kırmızılılar, ayrıca takımda kiralık olarak forma giyen Başakşehir'li Soner ve bonservisi Huesca'da bulunan Serdar için de temaslara resmen başlayacak.

BURAK HAKERLER