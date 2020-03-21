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Haberler Spor Napoleoni’den İtalya’ya destek

Napoleoni’den ’ya destek

Napoleoni’den İtalya’ya destek
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Süper Lig'in ten İzmirli temsilcisi Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, hafta içinde erteleme maçında Rizespor'a attığı golün ardından ülkesi İtalya'ya destek verdi. Napoleoni, Korona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen İtalya'daki ailesi ve vatandaşlara destek olmak için maçta attığı golün sonrası Roma'daki Kolezyum'un resminin yer aldığı dövmesini kameralara gösterdi.

AKLI AİLESİNDE KALDI
Napoleoni'nin bu jesti büyük övgü alırken liglere verilen ara sonrası başarılı kanat oyuncusu halen İtalya'da bulunan ailesini İzmir'e getirebilmenin yollarını arıyor. İtalya'ya uçuşların yasaklandığı ortamda ailesi için endişelenen Napoleoni sık sık İtalya ile görüşüp bilgi alırken takıma verilen 5 günlük izni İzmir'de karantinada geçiriyor.

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