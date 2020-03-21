Ronaldinho’ya virüs engeli

Brezilyalı efsane yıldızın hapisten çıkma umudu korona virüs engeline takıldı.

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun yattığı hapishaneden çıkma umudu, korona virüs nedeniyle suya düştü. Daha önce kefaletle serbest kalma ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedilen Ronaldinho'nun sahte pasaportu aldığı iddia edilen Dalia Lopez'in, korona virüsü nedeniyle hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi. Tüm umutlarını Dalia Lopez'in mahkemede suçunu itiraf etmesi üzerine kuran Ronaldinho'nun hapishaneden çıkma hayalleri gerçekleşmemiş oldu. Sport'ta yer alan habere göre, Lopez'in avukatının, hakimlere müvekkilinin şeker ve tansiyon hastalığı sebebiyle korona virüse yakalanma riskinin yüksek olduğunu belirttiği kaydedildi.



FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Avukatın bir doktor raporu sunduğu, mahkemenin de bu raporu kabul ederek duruşmayı ertelediği belirtildi. Bu arada Ronaldinho'nun hapis yatmasına neden olan sahte pasaportun fotoğrafı da ortaya çıktı.