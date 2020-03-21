Sporda virüs kaosu

Ertelenen maçların ne zaman başlayacağı, Türkiye Kupası ve Play-Off’ların akıbeti, sporcuların sona eren sözleşmeleri kulüpleri dolayısıyla federasyonları çok zor durumda bıraktı.

Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan önlemlerin ardından neredeyse tüm dünya ülkeleri spor faaliyetlerini ya erteledi, ya da askıya aldı. Ancak bu durum da yaşanacak sorunları da beraberinde getirdi. Liglerin bitiş tarihlerinin sarkması nedeniyle Süper Lig, ING Basketbol ve Voleybol ligleri başta olmak üzere tüm ligler karantinaya alınırken organizasyon takvimlerinin nasıl olacağı, krizin ekonomik faturası, yabancıların durumu soru işareti olarak cevap beklemeye başladı.

ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEK GİBİ

Bu durumdan en çok etkilenecek olan bölüm ise futbol olacak. Süper Lig'de 8, TFF 1.Lig'de 6, 2 ve 3. Lig'de ise maçların bitmesine 4'er hafta kaldı. TFF bu süreçte hem ligleri tamamlamak hem de TFF 1.2. ve 3. Lig'deki Play-Off'ları oynatmak zorunda. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ve finallerinin akıbetinin de ne olacağı merak konusu. Aynı durum hem basketbol, hem voleybol, hem de hentbol branşları için de söz konusu.



Sözleşmeler ne olacak?



Çoğu futbolcusuyla 30 Mayıs'a kadar sözleşme yapan kulüpler sorunun nasıl aşılacağını merak ediyor. Ligleri 27 Haziran'a kadar bitirmeyi planlayan TFF'nin konuyu UEFA kanalıyla FIFA'ya götürmesi bekleniyor. Liglerin Haziran ayına kaymasıyla sözleşmesi biten oyuncuların maçlara çıkması ile ilgili ne TFF'nin ve ne de UEFA'nın yaptırımı kağıt üzerinde yok. Kulüpler tüm ülkelerde de benzer kurumların yaşandığına dikkat çekip TFF'den bu sorunun bir an önce çözümlenmesini istedi.