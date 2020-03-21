Süper Lig en az üç hafta ertelenecek

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm Avrupa'da etkisini gösteren korona virüs salgını nedeniyle Süper Lig'de de önce seyircisiz oynanma tedbiri alınmış önceki gün de maçların ertelenmesine karar verilmişti. İddialara göre sezonu 27 Haziran'a kadar bitirmeyi planlayan TFF yönetiminin ligleri en az üç haftalığına erteleyecek. Bu durum BAL ve amatör kümeler dahil tüm kategorileri kapsayacak.

HAFTA İÇİ MAÇLARI GÜNDEMDE

Ligleri en az üç haftalığına tatil edecek olan Futbol Federasyonu Süper Lig'deki akışı ve diğer organizasyonları da planlamış durumda. İddialara göre üç hafta sonra Süper Lig'de yine seyircisiz olarak oynanmaya başlanacak maçların bir bölümünün de hafta içine kaydırılması gündeme gelecek. TFF'nin Play-Off sistemine ve küme düşmenin kaldırılması fikrine kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.