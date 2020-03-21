Süper Lig’de Play-Off sistemi

Tarihinde ilk kez telekonferans sistemle toplanan başkanlar federasyondan destek istedi.

Liglerin ertelenmesinin hemen ardından Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi de dün Maslak'ta bulunan ofisinde gerçekleşmesi planlanan toplantıyı korona virüs salgını tedbirleri kapsamında telekonferans yönetimi ile gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren zirve sonunda açıklama yapan başkanlar, her şey yolunda giderse liglerin 17 Nisan'da yeniden başlamasını desteklediklerini söylediler.

TFF'DEN NELER İSTİYORLAR

Tüm kulüp başkanlarının katıldığı zirvede kulüplerin bu süreçte ekonomik anlamda ağır darbeler aldığı belirtilirken, futbolcu ödemelerinin maçlar oynanmadıgı süreçte dondurulması, BeinSports'la ödemelerin durudurulmaması, futbolculara sözlesmeleri üzerinden ortak indirim talebi, maçların erken bitmesi için Play-Off sisteminin devreye sokulması gibi konularda TFF'ye önerilerde bulundu. Bazı kulüpler ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü günler geçirildiğini ligin oynanmadan bu haliyle tescil edilmesi ve bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını talep etti