Ümit Özat karantinada

Türkiye'de Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı. Ancak geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı önceki gün Türkiye'ye dönüş yaptı. Özat'ın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina dönemine girdi. Fransa 2. Ligi'nde Le Havre forması giyen milli futbolcular Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da kulüplerinden izin alarak Türkiye'ye dönmüş ve karantinaya girmişti.