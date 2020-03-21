  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Ümit Özat karantinada

karantinada

Ümit Özat karantinada
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Türkiye'de Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Bosna Hersek'in yolunu tutan Ümit Özat, 16 Aralık 2019'da Bosna-Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile anlaşma sağlamıştı. Ancak geçen 3 aylık süreçte Özat'a oturum ile lisans izni verilmedi ve 43 yaşındaki çalıştırıcı önceki gün Türkiye'ye dönüş yaptı. Özat'ın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina dönemine girdi. Fransa 2. Ligi'nde Le Havre forması giyen milli futbolcular Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da kulüplerinden izin alarak Türkiye'ye dönmüş ve karantinaya girmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümit Özat karantinada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA