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Haberler Spor 1928 Bucaspor’dan sampiyonluk yemini

’dan sampiyonluk yemini

1928 Bucaspor’dan sampiyonluk yemini
Giriş Tarihi: 22.3.2020
3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor'un teknik direktörü Ersin Aka, liglerin yeniden başlamasının ardından bir üst lig hedefine ulaşacaklarını söyledi. Korona virüs salgını kapsamında tüm liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu belirten Aka, "Dünyamız ve ülkemiz bu süreci atlatacaktır. Liglerin başlamasıyla biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Futbolcularımız güçlerini ve formlarını kaybetmeden çalışmalarını sürdürecek. Dönüşte daha güçlü, daha hırslı olacağız. Lider Serik Belediyespor'la aramızda 6 puan fark var. Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde bitirip 2. Lig'e çıkacağız" diye konuştu. Sarı-lacivertliler, kalan 6 haftada Sultanbeyli Belediye, Serik Belediye, Silivrispor'la evinde, 52 Orduspor, Karaköprü Belediye ve Düzcespor'la deplasmanda oynayacak.
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