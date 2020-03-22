Akigo’da süper telaş

Yeşil-siyahlılarda futbolcular korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdürürken teknik direktör Yılmaz Vural umutlu konuştu

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular korona virüs nedeniyle verilen arada evlerinde ferdi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın verdiği programı harfiyen uygulayan futbolcular devamlı olarak teknik ekibe bilgiler veriyor. Yeşil-siyahlılar, antrenmanlara 24 Mart Salı günü yeniden başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlemlerimizi alıp lig başlayana kadar daha hazır duruma geleceğiz. Şuanda her hangibi bir sorun yok" dedi. Son 5 maçından 4 galibiyet bir de beraberlik çıkartan yeşil-siyahlılar ilk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1.Lig'de zirve ile de arasındaki puan farkını azalttı.



TAKIMIN BANKOSU ERHAN İDDİALI

Akhisarspor'da, bu sezon kadronun bankosu Erhan oldu. Tecrübeli sol kanat oyuncusu yeşilsiyahlı takımın bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. Erhan, attığı 8 golle Burhan'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı başarırken, "Bu takım ilk 2'den Süper Lig'e çıkacak" dedi.



■ KENAN MOLLA