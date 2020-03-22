Altay’ın inancı tam

Profesyonel şube sorumlusu Bozok, her şey normale döndüğünde kalan 6 maçta en iyi şekilde sonuçlar alarak Süper Lig’e çıkmak için kenetlendiklerini söyledi

TFF 1. Lig'de son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen Altay, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen süresiz arada ritmini bozmayacak. Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, korona virüsü nedeniyle liglere verilen aradan dolayı tüm futbolculara izin verdiklerini söylerken, her şey normale döndüğünde ligin kalan 6 haftasını en iyi şekilde sonuçlandırıp Süper Lig'e çıkmak için inançlarının tam olduğu vurguladı.



'İYİ BİR HAVA YAKALADIK'

Profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, TFF 1. Lig'de takım olarak çok güzel bir hava yakaladıklarını ancak yaşanan korona virüs salgınını nedeniyle liglerin ertelendiğini belirterek, bu olayların futbolcularda da tedirginlik oluşturduğunu söyledi. Bozok, "Onların da sağlıkları ve aileleri adına endişeleri var. Kulüp olarak her zaman onlara destek veriyoruz. Bu zorlu süreci atlatacağız. Futbolcuların hepsi İzmir'deki evlerinde. Kimse korkuya kapılmasın. Devletimizin ve TFF'nin açıklayacağı takvime göre tesislerimizde hijyen ve sağlık koşullarına maksimum özen göstererek tekrar hazırlıklara başlayacağız. Kalan 6 haftalık periyotta inancımız tam. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.