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Haberler Spor Altınordu’da alkışlar Berkay’a

’da alkışlar Berkay’a

Altınordu’da alkışlar Berkay’a
Giriş Tarihi: 22.3.2020

’nun kaptanı Berkay, korona virüs nedeniyle tesislerde kalan gurbetçi oyuncuları yalnız bırakmadı, onlarla birlikte kalma kararı verdi

Korona virüsü yüzünden liglere verilen ara nedeniyle çok sayıda futbolcu bu süreci geçirmek için evlerine ailelerinin yanına gitti. Ancak Altınordu'nun gurbetçi oyuncuları Kahraman Demirtaş, Kemal Rüzgar, Yasin Ozan, Okan Derici, Muhammed Mert, Ali Yaşar ve Ufuk Budak yakınlarının bulunduğu yerlerin daha riskli olduğu için kırmızı-lacivertli kulübün tesislerinden ayrılmadılar. Almanya kökenli gurbetçi futbolcuların ailelerinin yanına gidememesinin ardından kırımızı-lacivertli ekibin takım kaptanı Berkay Samancı da evlerine gidemeyen arkadaşlarıyla birlikte tesiste kalma kararı verdi. Berkay'ın yönetime, "Arkadaşlarım ailelerinden uzaktayken benim içim evimde rahat etmez. Hem tesislerimizde çalışmalarımıza devam ederiz hem de onlara abilik etmiş olurum" dediği öğrenildi. Ayrıca tedavisi devam eden genç orta saha Oğulcan'ın da tesislerde kaldığı bildirildi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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