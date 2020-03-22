  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Beşiktaş’tan feda harekatı

’tan feda harekatı

Beşiktaş’tan feda harekatı
Giriş Tarihi: 22.3.2020

Korona virüs nedeni ile mali sıkıntılar yaşayan yönetim futbolcuların maaşlarında indirim yapmasını istedi

Futbol dünyasını olumsuz etkileyen ve liglerin ertelenmesine yol açan korona virüs salgını takımların ekonomisini de derinden etkiledi. Maç, yayın ve ürün satışlarından gelecek sıcak paradan mahrum olan takımlar, salgınla beraber ekonomik açıdan da problem yaşıyor. Futbol dünyasında oyuncuların maaşlarının erteleme boyunca ödenmemesi ve sözleşmelerinde revizyon yapılarak indirime gidilmesi gibi seçenekler tartışmaya açılmış durumda.

YA FEDA, YA DA VEDA DENECEK
Beşiktaş yönetimi de bu kapsamda futbolcularından maaşlarında indirim talep etti. Futbolcularına erteleme kararından sonra ekonomik açıdan çok sıkıntıya girdiklerini belirten yönetim, "19 Mart'ta yardım kampanyası düzenleyecektik ama virüs salgını nedeniyle olmadı. Şartlar çok ağırlaştı. Bu yükü sadece biz değil, hiç bir kulüp kaldıramaz. Biz oyuncularımızdan indirim yapmalarını istedik. İndirimi kabul etmeyenlerle yolları ayırmayı planlıyoruz. Gelişmeleri bekliyoruz" denildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’tan feda harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA