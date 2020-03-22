Beşiktaş’tan feda harekatı

Korona virüs nedeni ile mali sıkıntılar yaşayan yönetim futbolcuların maaşlarında indirim yapmasını istedi

Futbol dünyasını olumsuz etkileyen ve liglerin ertelenmesine yol açan korona virüs salgını takımların ekonomisini de derinden etkiledi. Maç, yayın ve ürün satışlarından gelecek sıcak paradan mahrum olan takımlar, salgınla beraber ekonomik açıdan da problem yaşıyor. Futbol dünyasında oyuncuların maaşlarının erteleme boyunca ödenmemesi ve sözleşmelerinde revizyon yapılarak indirime gidilmesi gibi seçenekler tartışmaya açılmış durumda.



YA FEDA, YA DA VEDA DENECEK

Beşiktaş yönetimi de bu kapsamda futbolcularından maaşlarında indirim talep etti. Futbolcularına erteleme kararından sonra ekonomik açıdan çok sıkıntıya girdiklerini belirten yönetim, "19 Mart'ta yardım kampanyası düzenleyecektik ama virüs salgını nedeniyle olmadı. Şartlar çok ağırlaştı. Bu yükü sadece biz değil, hiç bir kulüp kaldıramaz. Biz oyuncularımızdan indirim yapmalarını istedik. İndirimi kabul etmeyenlerle yolları ayırmayı planlıyoruz. Gelişmeleri bekliyoruz" denildi.