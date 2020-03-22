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Dünya yıldızları evine kapandı

Dünya yıldızları evine kapandı
Giriş Tarihi: 22.3.2020

Dünya futbolunun popüler futbolcularının kanalı ile evlerinden yaptığı paylaşımlar da yoğun ilgi görüyor. Bazı futbolcular formda kalmak için çalışmalarını sürdürürken tuvalet kağıdı sektirme akımına katılanlar da hayli fazla

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını sebebiyle tüm ligler ertelenirken yeşil sahaların yıldızları da eve kapanarak aileleriyle vakit geçiriyorlar. Bu sıkıntılı günlerde dünya futbolunun popüler isimlerinin sosyal medya kanalı ile evlerinden yaptığı paylaşımlar da yoğun ilgi görüyor. Liglerin başlama olasılığını düşünerek evindeki egzersizlerle formda kalmayı seçenler olduğu gibi, çocuklarıyla vakit geçiren, belgesel ve dizi izleyen, gerçekte olmasa da oyun konsollarında futbol oynayanlar da var.

EVDE YENİ AKIM BAŞLADI
Köpekleriyle oyun oynayan hatta antrenman yapan futbolcuların sayısı da az değil. Tüm bunların yanında futbol dünyasının ünlü isimleri ise oluşturdukları #10toqueschallenge akımı ile sosyal medyadan "evde kalın" çağrısı yaparken tuvalet kağıdı sektirme akımı ise sosyal medyanın en çok beğenilen ve yorum yapılan videoları oldu. #10toqueschallenge'ın amacı, tuvalet kağıdı rulosunu yere düşürmeden 10 kez sektirmek. Bu akıma son olarak G.Saray'ın efsane 10 numaralarından Gheorghe Hagi olduğunu ispatladı.

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