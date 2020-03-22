Fenerbahçe’ye Ömer piyangosu

Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk için Bayern Münih şimdiden 20 milyon Euro önerdi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz için sarı-lacivertli kulübe teklifler yağıyor. Arsenal, Inter, Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Manchester City'nin ardından Bayern Münih de 16 yaşındaki yıldız için harekete geçti. Almanya basını Ömer Faruk Beyaz ile ilgili dün şok iddialar ortaya attı.



'20 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR'

Bayern Münih'in Ömer Faruk için F.Bahçe'ye 20 milyon Euro önerildiği iddia edilen haberde, "Teknik Direktör Hans- Dieter Flick de onu çok istiyor. Zaten uzun süredir takipteydi. Ömer Faruk için yönetim 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ömer gibi İsveçli forvet Emil Roback da Bayern'in gündeminde. Yönetim bu iki 16 yaşındaki yıldızı biran önce kadroya katmak istiyor. Bu iki oyuncunun kulüpleriyle görüşmeler başladı" ifadeleri yer aldı.



MESSİ'NİN İZİNDE

Lionel Messi ile aynı pozisyonda oynayan ve tıpkı Arjantinli gibi sol ayaklı olan Ömer Faruk Beyaz, idolü olarak gördüğü Messi'nin ilk yıllarında giydiği 30 numaralı formayı üzerine aldı. Messi, 16 yaşında Barcelona A takımına girmiş ve 30 numarayı üzerine geçirmişti. Dünya starı ile aynı yaşta Fenerbahçe A takımına giren Ömer için top Fenerbahçe yönetiminde.