Göz-Göz de yakın takip

Türkiye’de liglerin ileri tarihe ertelenmesinden dolayı kafileye 5 günlük izin veren Göztepe, yurtdışına çıkış yasağı koydu. Teknik direktör İlhan Palut futbolculara özel program verdi.

Türkiye'de liglerin ertelenmesinin ardından Süper Lig ekibi Göztepe de tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgını için önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Sarıkırmızılı futbolculara yönetim tarafından 5 günlük izin verilirken, teknik heyet ve futbolculara da yurtdışına çıkış yasağı kondu. Yeni nesil Korona virüsü ile ilgili futbolculara bilgi verilirken, kafileden izindeki süreyi evlerinde geçirmeleri istendi. Teknik heyet ayrıca izne çıkan futbolcuları yakın takibe alarak sürekli kontrol altında tutuyor. Teknik direktör İlhan Palut, futbolcularla sürekli iletişim halinde bulunurken sağlık heyeti de sağlık durumlarını takip ediyor. Antrenmanların kapandığı Göztepe'de futbolcular kendilerini formda tutmak için teknik heyet tarafından verilen kondisyon çalışmalarını evlerinde yapıyor.



TEDBİR TEDAVİDEN İYİDİR

Ayrıca 5 günlük tatilde kilo almamaları için kulüp futbolculara bir diyet programı da verdi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Her zaman insan sağlığı önce gelir. Tedbir tedaviden daha iyidir. Biz de her türlü tedbiri aldık. İnsanlar işin doğrusu ligleri düşünecek değil. Önce sağlımızı, ailelerimizi, milleti ve vatanımızı düşüneceğiz" diye konuştu.



■ BURAK HAKERLER