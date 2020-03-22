Horoz’da David depremi

2009-2010 sezonunda Malmö’den alınan ve 3 yıllık imza atan Türk asıllı İsveç uyruklu isim alacağı için kulübün kapısına dayandı

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yeşil-siyahlı kulübü 57 milyon borçla devraldıklarını, sonradan ortaya çıkan alacaklılarla, 4-5 milyon borç eklenerek, rakamın 62 milyona çıktığını, şu an ise borcu 43 milyon liraya düşürdüklerini açıkladı. Çetin, 1 dakika bile yeşil-siyahlı formayı giymeyen David Durmaz'a 48 bin lira borç çıktığını açıkladı. Türk asıllı İsveç uyruklu David, 2009-2010 sezonu başında Malmö'den 3 yıllık sözleşme ile Denizlispor'a transfer edildi. Hiç kadroya girmedi, 1 dakika bile oynamadı. Alacağı olan para 10 yıl boyunca ödenmeyince, rakam faizleriyle birlikte 48 bin lira oldu. Alacağı için avukatı aracılığı ile yeşil-siyahlı kulübe başvurdu. 2011 yılında TFF uyuşmazlık çözüm kurulu David ile Denizlispor arasındaki ihtilafla ilgili 60 bin Euro ödenmesini oy birliği ile kararlaştırdı. Ancak ödeme yapılmayınca, Durmaz 48 bin TL alacaklı çıktı.



'ACEMİLİK YAŞADIK'

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda acemilik yaşadıklarını itiraf eden Çetin, "Bizim ne eksiğimiz var üst sıralara oynayan takımlardan. İddia ediyorum ki, Denizli'deki beraberlik birçok ilden daha iyi. Gelecek sezon daha iyi yerlerde ilk 3-4 niye olmasın. Bu inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Biz niye şampiyon olamayalım. Bursaspor olduysa biz de olabiliriz" diye konuştu. Düşmeyi akıllarına bile getirmediklerini vurgulayan Çetin, "İlk 5 hedefi koymuştuk. Hedefi olmayan başarıya ulaşamaz. Hedefi yüksek koyacaksın. Vazgeçmiş değiliz. 8 maçta 24 puan hedefim" diye konuştu.



■ SEBAHATTİN ALP