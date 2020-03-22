İstikrar bozuldu

Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut, son 4 maçta ilk on birde toplam 19 farklı oyuncuyu kullandı

Süper Lig'de 26 haftayı geride bırakan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, son 4 maçta kadro istikrarını bozdu. Takımın başına geçtiği 11. haftadan ilk yarının başlarına kadar ilk on biri bozmayan Palut, son 4 maçta ilk on birde 19 farklı oyuncuya şans verdi. Sadece Beto, Castro, Titi ve Halil'in yerlerini değiştirmeyen genç teknik adam, Borges, Leo, Deniz, Murat, Mossoro, Tripic, Wilczek ve Poko'yu da rotasyona dahil etti. Teknik direktör Palut, en büyük değişikliği son oynadığı Rize maçında yaptı. Palut, bu maçta Gassama'nın yerine Murat, Poko'nun yerine Soner, Mossoro'nun yerine Deniz, Tripic'in yerine Napoleoni ve Wilczek'in yerine ise Jerome'la sahaya çıkarak önceki haftaya göre 5 değişiklik yaptı.