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Haberler Spor İZBAN’dan anlamlı çağrı

İZBAN’dan anlamlı çağrı

İZBAN’dan anlamlı çağrı
Giriş Tarihi: 22.3.2020
İZMİR kulüplerinin taraftarlarının maçlara giderken büyük çoğunluğunun kullandığı İzmir Banliyo Sistemi (İZBAN), korona virüsü nedeniyle liglerin dondurulmasından sonra kulüplere sosyal medya aracılığıyla göndermiş olduğu mesaj büyük ses getirdi. İZBAN, "Ve sonra her şey geride kalacak yine birlikte tribünlere koşacağız, söz mü?" diyerek Göztepe, Karşıyaka, Altay, Ekol Göz Menemenspor, Altınordu, 1928 Bucaspor ve İzmirspor'u etiketliyerek paylaşımda bulundu. Yapılan bu çağrıya, kulüpler resmi hesaplarından cevap verdi. Göztepe, "Her şey geride kalacak, Gürsel Aksel Stadı'mızda daha büyük bir coşkuyla buluşacağız", KSK, "Koşacağız, söz!", Menemen, "Söz! Aynı heyecan, coşku, birlik ve beraberlik ile tribünlerde omuz omuza kenetlenecek, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey geride kalacak", Altay, "Aynı coşkuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz!", Altınordu, "Söz her şey geride kalacak ve tribünlerde yine el ele vereceğiz", 1928 Bucaspor, "Söz! Her şey geride kalacak ve hep birlikte yine tribünlere koşacağız" yazdı.
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