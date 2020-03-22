Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı veremeyen Karius'un sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da Alman kalecinin biletini kesti ve takımda kalmamasını istedi. Siyah-beyazlı ekip ise Karius'un yerine PSV Eindhoven'ın 29 yaşındaki kalecisi Jeroen Zoet ile Williem 2'de forma giyen Timon Wellenreuther'i gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçtiği ve fiyat aldığı öğrenildi. Yöneticilerle önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan Sergen Yalçın'ın bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.
Kaleci Karius’un yerine 2 aday var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.