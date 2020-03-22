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Haberler Spor Kaleci Karius’un yerine 2 aday var

Kaleci Karius’un yerine 2 aday var

Kaleci Karius’un yerine 2 aday var
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Beşiktaş'ta bir türlü beklenen performansı veremeyen Karius'un sezon sonu kiralık sözleşmesi sona eriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da Alman kalecinin biletini kesti ve takımda kalmamasını istedi. Siyah-beyazlı ekip ise Karius'un yerine PSV Eindhoven'ın 29 yaşındaki kalecisi Jeroen Zoet ile Williem 2'de forma giyen Timon Wellenreuther'i gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçtiği ve fiyat aldığı öğrenildi. Yöneticilerle önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan Sergen Yalçın'ın bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.
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