Lukaku’dan virüs isyanı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden FC Inter forması giyen Romelu Lukaku, korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lombadriya'nın başkenti Milano'daki evinde karantina altında olan Lukaku, "Dün neredeyse çıldırdım. Dışarı çıkamıyorum, antrenman yapamıyorum. 9 gündür evdeyim ve kafayı yemek üzereyim. Annem ve oğlumla birlikte olmayı, normal hayatı özlüyorum. Herkesi düşünüyorum ve üzücü olan taraf sevdiğimiz insanlarla iletişim kuramıyoruz." diye konuştu. n ÇOK dikkatli olmalıyım diyen Belçikalı yıldız futbolcu, "Dikkatli olmalıyım. Annemin şeker hastalığı var, bu yüzden gidip ona sarılamam çünkü risk altında" şeklinde konuştu. Öte yandan daha önce 300 bin maske bağışlayan yıldız oyuncu, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne 100 bin Euro daha bağışladığını açıkladı.

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