Menemen’in demirbaşı

Sarı-lacivertli takımın Arnavut file bekçisi Gentian Selmani rekora koşuyor Türkiye’de ilk kez forma giyen 22 yaşındaki kaleci, 28 maçta banko oynadı

TFF 1. Lig ekibi Ekol Göz Menemenspor'un başarılı file bekçisi Gentian Selmani rekora koşuyor. Kariyerinde ilk kez Türkiye'de forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlilerin 28 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkarak son düdüğe kadar sahada kaldı. Ekol Göz Menemenspor'da bir kupa maçında da görev alan Arnavut kaleci, toplamda 29 karşılaşmada 2 bin 610 dakika sahada kaldı.



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İzmir ekibinde en çok süre alan isim olan ve Türkiye'deki ilk yılında başarılı bir performans ortaya koyan genç file bekçisiyle Ekol Göz Menemenspor'un sözleşmesi 2021 yılında son bulacak. Arnavut Milli Takım formasını da giyen Selmani'nin bir çok Süper Lig kulübünün radarında olduğu bildirildi. Selmani'den çok memnun olan sarı-lacivertli yönetimin, sezon sonu nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor. Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik patronu Cenk Laleci, "Yabancı oyuncu arayışımıza Arnavutluk'tan başladık. Selmani'nin ismi geldiğinde ekip olarak KF Laçi'nin birkaç maçını canlı takip ettik. İyi bir kaleci olduğu ve bize çok yararlı olacağını düşünüp renklerimize kattık. Selmani'nin performansı bizim için sürpriz değil. Gelişime açık bir kaleci. Ondan memnunum" dedi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ