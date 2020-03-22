Mustafi harekatı

Galatasaray yönetimi korona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cim-Bom Arsenal’ın Alman savunmacısı için harekete geçti

Gelecek sezon stoper hattını değiştirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın bu doğrultuda çalışmaları devam ederken, listeye devre arasında da ismi gündeme gelen Arsenal'in Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi dahil edildi. Marcao ve Luyindama'ya gelen teklifler sebebiyle arayışa geçen ilk olarak Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için nabız yoklayan yönetimin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mustafi ile ilgili de şartları öğreneceği öne sürüldü. Son dört sezondur İngiliz temsilcisinde forma giyen 27 yaşındaki stoper Arsenal'e İspanyol temsilcisi Valencia'dan transfer olmuştu. Ocak ayında Luyindama'nın sezonu kapattığı haberinin ardından G.Saray ile anılan futbolcunun gelecek sezon sarıkırmızılı formayı giymesi sürpriz sayılmayacak.



İKİ STOPER BİRDEN

Mustafi dışında Kaan için de ısrarını sürdüren Aslan, ayrıca sağ beke de takviye yapıp savunma hattında büyük değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.



MBAYE DİAGNE İÇİN İNGİLİZLER DEVREDE

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Club Brugge ile kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönecek olan Mbaye Diagne için güzel haber geldi. Fatih Terim'in istemediği Senegalli forvet için İngiliz ekibi Nottingham Forest devreye girdi. İngiliz ekibinin Diagne için sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro civarında bir teklif sunacağı öğrenildi.