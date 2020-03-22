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Haberler Spor Napoli’ye tepki var

’ye tepki var

Napoli’ye tepki var
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Korona virüs salgını yüzünden karantina altına alınan İtalya'da Napoli'nin 25 Mart'ta antrenmanlara başlayacağını açıklamasına büyük tepki geldi. İtalyan temsilcisi tüm çağrılara rağmen 25 Mart'ta antrenmanlara başlama fikrinde değişikliğe gitmedi. Salgın nedeniyle binlerce kişinin öldüğü, 40 bine yakın kişinin tedavi gördüğü ülkede İtalyan ekibi Napoli'nin bu kararına tepki geldi.

İtalyan Futbolcular Sendikası da bir açıklama yaptı ve bu durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi. Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kararnameyle serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri ve tüm spor müsabakaLUKAKU larını 3 Nisan'a kadar askıya almıştı.
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