Sporda korona şoku

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada tüm takımın ve çalışanların test için hastaneye yönlendirildiği bildirilirken söz konusu kişilerle ilgili kamuoyuna bilgi verileceği açıklandı. Bu durum ise aynı tesislerde kalan futbol, voleybol takımları başta olmak üzere herkesi paniğe soktu. F.Bahçe son 14 günde Khimki Moskova, Beşiktaş ve Tofaş ile oynamıştı

Korona virüs belası tüm dünyayı kasıp kavururken dün de ilk kez ülkemizde bir takımdan Fenerbahçe'den şok haberler geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedilerek, "Yapılan rutin kontroller sonrasında bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip korona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.



KİMLERLERLE OYNAMIŞLARDI?

Bu durum ise Fenerbahçe'nin liglerin ertelenmeden önce oynadığı maçları gündeme getirdi. F.Bahçe en son yurt dışında Rusya'da THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ligde 8 Mart'ta Beşiktaş ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı. TOFAŞ ise son 17 gün içerisinde İspanya takımı Andorra ile; Beşiktaş Sompo Japan ise son 14 gün içerisinde Türk Telekom ve Bursaspor ile karşılaştı.

TOFAŞLI İKİ ABD'Lİ MAÇA ÇIKMAMIŞTI

TOFAŞ'ta, iki Amerikalı basketbolcu Devin Williams ve takım kaptanı Sammy Mejia, korona virüsü salgınını gerekçe göstererek, Fenerbahçe BEKO maçı için İstanbul'a gitmemişti. 37 yaşındaki Amerika asıllı forvet Mejia, sosyal medya hesabından "Oynamak istemiyorum! Önlemek, her zaman tedavi etmeye çalışmaktan daha iyidir" demişti. Bu arada Galatasaray'dan Tai Webster ile Büyükçekmece'den Kenny Hayes ve Osiris Eldridge de aynı nedenlerle Pınar Karşıyaka ile oynanan maçta forma giymemişlerdi.



İLK GEÇMİŞ OLSUN MESAJI TRABZON'DAN

Fenerbahçe'nin duyurusundan kısa süre sonra Trabzonspor da resmi Twitter hesabından "geçmiş olsun" mesajı yayınladı. Daha sonra da diğer kulüpler resmi sitelerden mesajlar yayınlayarak, "Sporcularınızın ve idari kadronuzdaki arkadaşlarımızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını ve en yakın zamanda iyi haberlerini almayı beklediğimizi belirterek, 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz" denildi.



BEŞİKTAŞ VE TOFAŞ'TA DA PANİK HAVASI BAŞLADI

F.Bahçe Beko yönetiminin korona virüs paylaşımın ardından Beşiktaş ve ve Tofaş basketbol takımı yönetimleri de harekete geçti. İki kulübün yöneticilri şok haber üzrine, "Oyuncularımız evlerinde kontrol altında. Bir belirti olmadan takımı hastaneye götüremiyoruz" diye açıklamalar yaptı. Bu arada Anadolu Efes Başantrenör'ü Ergin Ataman'dan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yollayarak, "Onlarla daha EuroLeague'de final oynayacağız. Olası bir pozitif durumunda da en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim. İnşallah herkes bir an önce sağlığına kavuşur' dedi.